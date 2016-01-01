Украина приступила к членству в Совбезе ООН

Как говорится в сообщении представительства Украины при ООН, украинские дипломаты благодарят все страны за поддержку кандидатуры украинца.

"Готовы тесно сотрудничать для глобального мира и безопасности", - отметили в представительстве.

В Совет безопасности входят 15 членов: 5 постоянных, имеющих право вето, и 10 непостоянных.

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К постоянным относятся Франция, Великобритания, США, Китай и Российская Федерация, а к непостоянным Украина, Ангола, Египет, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Испания, Уругвай и Венесуэла.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2015 года Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы.

Представителем Украины в ООН будет Владимир Ельченко, который сменил на этой должности Юрия Сергеева.