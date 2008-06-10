БЮТ отложил исключение "беженца" в долгий ящик

БЮТ сегодня не будет проводить свой съезд.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, проведение съезда перенесено на неопределенный срок. Депутат также не уточнил, почему сегодня не состоится ранее запланированный съезд.

Как сказал В.ПИСАРЕНКО, во время съезда планировалось обсудить текущие партийные вопросы.

Вчера нардеп от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО на пресс-конференции в УНИАН заявил, что вопрос о дальнейшем пребывании Игоря РЫБАКОВАв парламентской фракции БЮТ будет рассмотрен на межпартийном съезде Блока Юлии Тимошенко.

“Завтра этот вопрос будет рассмотрен на съезде. Завтра съезд у нас в 17 часов”, - сказал В.БОНДАРЕНКО, отвечая на вопрос, намерен ли БЮТ ставить вопрос об исключении И.РЫБАКОВА из фракции в связи с выходом его из демократической коалиции.

При этом народный депутат отметил, что И.РЫБАКОВ вообще попал в список БЮТ благодаря "чрезвычайной порядочности” Юлии ТИМОШЕНКО.