Рыбаков попал в список БЮТ благодаря "супер порядочности" Тимошенко

Завтра на межпартийном съезде Блока Юлии Тимошенко будет рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании Игоря РЫБАКОВА в парламентской фракции БЮТ.

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Завтра этот вопрос будет рассмотрен на съезде. Завтра съезд у нас в 17 часов”, - сказал В.БОНДАРЕНКО, отвечая на вопрос, намерен ли БЮТ ставить вопрос об исключении И.РЫБАКОВА из фракции в связи с выходом его из демократической коалиции.

При этом народный депутат отметил, что И.РЫБАКОВ вообще попал в список БЮТ благодаря "чрезвычайной порядочности” Юлии ТИМОШЕНКО.

“Готовясь к этим внеочередным выборам, она объявила в тогдашней фракции норму, которая была поддержана на съезде Блока, что все, кто не вышел из Блока в тот период, попадают в списки по прежней схеме. То есть, был список от первого человека до последнего, и кто остался - они концентрируются в первую часть списка. РЫБАКОВ, как говорят коллеги, был тогда на грани выхода, но реально он не вышел”, - проинформировал В.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.