Гриценко думает, что был бы лучше, чем Ющенко и Тимошенко

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко в интервью Украинской правде заявил, что мог бы быть лучшим Президентом, чем Виктор Ющенко, и лучшим премьером, чем Юлия Тимошенко. “Наблюдая за действиями президента или премьера, в очень многих случаях я прихожу к выводу, который мог бы принять более сильные решения, во многих ситуациях мог бы сработать лучше. У меня есть знание, опыт, есть понимание событий, которые происходят в Украине и мире”, - сказал политик.

Вместе с тем он уклонился от прямого ответа на вопрос о наличии у Гриценко президентских амбиций (однако издание подчеркивает, что такое интервью, как дал Гриценко, обычно называют "программным", и после него будет выглядеть логично, если на следующих выборах президента в бюллетне будет стоять фамилия экс- министра обороны). “Скажу откровенно, ко мне с таким вопросом обращаются очень многие люди: пишут, звонят по телефону, приезжают, - так Гриценко прокомментировал предположение о возможном баллотировании на первую должность в государстве. - Эта тема часто обсуждается на форумах в Интернете...

У Гриценко есть с чем идти к людям. У Гриценко не за что идти к людям. Будучи министром, я работал, а не набивал себе карманы. Из министерства обороны ушел в таком же финансовом состоянии, как и пришел. Я не накапливал финансовый ресурс для самостоятельных проектов – ни бизнесовых, ни политических”.

“Если бы пошел на выборы, - прибавил прежний министр, - то не обращался бы за помощью к пяти крупнейшим бумажникам Украины. Чтобы потом не попадать в зависимость. Люди, которые видели меня в разных правительствах, понимают, что я мог бы установить одинаковые для всех справедливые правила игры...”