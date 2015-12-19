Черновицкий горсовет выразил недоверие премьер-министру Яценюку

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержал 31 депутат.

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«Результатами деятельности правительства во главе с его председателем Арсением Яценюком, который пришел к власти на крови героев Революции достоинства и русско-украинской войны, стал рост коммунальных тарифов, урезание социальных стандартов, произвол карательных органов, преследования политических оппонентов»,- говорится в документе.

Инициатором обращения относительно недоверия правительству и отставки премьер-министра стал депутат от ВО «Свобода» Андрей Илюк.

«Они игнорируют факты коррупции и не принимают мер относительно нанесенного государству ущерба. Уголовные производства не доводят до суда. Депутаты Черновицкого городского совета призывают президента Украинырассмотреть вопрос ответственности и отставки правительства Яценюка», - говорится в решении.

Контроль за его выполнением возложен на городского голову Алексея Каспрука.

Справка УНИАН. Черновицкий городской совет 7-го созыва насчитывает 42 депутата: партия «Родной город» получила 10 мандатов, БПП «Солидарнисть» - 9 депутатов, ВО «Батькивщина» - 7, "Самопомич" – 6, «Народный контроль» и ВО «Свобода» - по 5 депутатов.