"Как я могу просить что-либо у министра внутренних дел": Григоришин рассказал о долге Авакова в $12 миллионов

Бизнесмен и один из ключевых игроков на украинском энергорынке Константин Григоришин одолжил нынешнему министру внутренних дел Арсену Авакову $12 миллионов на выборы в 2007 году.

Об этом Григоришин заявил в интервью журналу "Новое время".

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"Дал ему (Авакову - прим. Ред.) денег на выборы в 2007-м. Ему и Виктору Балоге. В начале Балога с Ющенко не пускали меня в Украину, видимо, чтобы про деньги не спрашивал. А потом у Авакова были сложные времена. А сейчас он министр внутренних дел. Как я могу попросить что-либо у министра внутренних дел?" - говорит бизнесмен.

Полное интервью Константина Григоришина читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 4 декабря.