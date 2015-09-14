Аваков проиграл суд львовскому активисту по поводу выступления на русском языке

Как сообщил корреспонденту УНИАН истец по данному делу, преподаватель Львовского национального университета им. Ивана Франко, общественный активист Святослав Литинский, судебное заседание состоялось сегодня, 14 сентября, во Львовском окружном административном суде.

«Суд признал противоправным отказ в выдаче мне перевода выступления господина министра», – отметил Литинский.

Он сообщил, что о возмещении материального ущерба он в суд не обращался, однако по решению суда МВД должно возместить ему как истцу 36 грн уплаченного им судебного сбора.

Также Литинский отметил, что ожидает от Авакова ответа на свой запрос, который он направил министру по поводу его выступления в Ивано-Франковске во время представления новой патрульной полиции. Активист просит Авакова сообщить, кого он имел в виду сказав, что „...львовяне бывают тоже глупые” и что и кого он имел в виду, озвучивая слово „выпендриться”.

Читайте такжеИз-за иска к Авакову в МВД все видеовыступления будут переводить на государственный язык

Как сообщил активист, пока ответа от министра он не получил.

Как сообщал УНИАН, львовский активист Святослав Литинский обратился в суд с иском к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, обвиняя его в нарушении языкового законодательства. Активист через суд потребовал обязать МВД предоставить ему аутентичный перевод на украинский (государственный) язык видеозаписи выступления министра во время запуска в Львове новой патрульной полиции.

Литинский подал письменное обращение Авакову для выяснения, что министр имел в виду, когда, согласно с цитированием местных изданий, заявил в Ивано-Франковске: «Во Львове я разговаривал исключительно на украинском, так, как и сейчас. Львовяне тоже бывают глупые, извините, как и глупые харьковчане, и вообще люди бывают разные. Но если вы меня понимаете – я на русском языке говорю, на русском, – главное, что вы меня понимаете. Если кто-то хочет выпендриться и подать в суд на министра, и этим самым сделать себе славу, то пусть. Кто хочет нарваться еще и на компенсацию ущерба за оскорбление чести».

3 сентября пресс-секретарь МВД Артем Шевченко на своей странице в Фейсбук сообщил, что из-за иска львовского активиста к Авакову о нарушении языкового законодательства, отныне в Министерстве внутренних дел Украины будут переводить все видеовыступления на государственный язык.