Порошенко назвал санкции против РФ самым важным инструментом для принесения мира в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте сегодня в Гааге.

Читайте такжеНидерланды выступают за продление антироссийских санкций

По словам Порошенко, имплементация Минских соглашений – это не только борьба за независимость Украины, а в первую очередь борьба за ценности.

"Решение ЕС ввести санкции против РФ как страны-агрессора, как страны, которая аннексировала Крым, за неимплементацию Минских соглашений, - это важнейший инструмент для того, чтобы принести мир и стабильность на украинскую землю", - заявил Порошенко.