Порошенко назвал санкции против РФ самым важным инструментом для принесения мира в Украину
16:56, 26 ноября 2015Политика
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Санкции против России являются самым важным инструментом, чтобы принести мир в Украину.
Порошенко: Имплементация Минских соглашений – это не только борьба за независимость / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте сегодня в Гааге.
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По словам Порошенко, имплементация Минских соглашений – это не только борьба за независимость Украины, а в первую очередь борьба за ценности.
"Решение ЕС ввести санкции против РФ как страны-агрессора, как страны, которая аннексировала Крым, за неимплементацию Минских соглашений, - это важнейший инструмент для того, чтобы принести мир и стабильность на украинскую землю", - заявил Порошенко.
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