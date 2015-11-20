Яценюк убежден, что страны ЕС и США должны продлить действие санкций против России

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом Яценюк заявил на встрече с чрезвычайными и полномочными послами государств «Большой семерки» и стран-членов ЕС.

Встреча началась минутой молчания по погибшим во время террористических атак в Париже.

«Мы убеждены, что санкции должны быть продлены и всеми странами ЕС, и США», - сказал премьер.

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Яценюк подчеркнул, что, несмотря на то, что мир предстал перед сверхсложными вызовами, вопрос поддержки Украины «без сомнения, на повестке дня всех стран-членов ЕС и стран «Большой семерки».

«Для нас очень важно быть едиными, действовать сообща, бороться против глобального терроризма и оставаться объединенными против российской агрессии», - подчеркнул премьер.

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Во время встречи собеседники обсудили вопрос имплементации Минских договоренностей и текущую ситуацию на востоке Украины, процесс реструктуризации долга Украины и подготовку к введению в действие Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, которое вступает в силу 1 января 2016 года.