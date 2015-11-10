Верховный суд РФ подтвердил законность указа Путина о засекречивании потерь армии в "мирное время"

Об этом УНИАН сообщил адвокат Иван Павлов.

"Сегодня Верховный суд подтвердил своё решение о законности засекречивания сведений о потерях личного состава вооружённых сил РФ", - сказал Павлов.

По его мнению, с учётом общественного интереса к подобного рода информации, возникновение уголовных дел по обвинению граждан в государственной измене, сборе и разглашении государственной тайны «к сожалению, мягко говоря, возможно».

Таким образом, апелляционная жалоба заявителей, не согласных с указом, была отклонена, а решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

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Как сообщал УНИАН, 28 мая Путин на фоне вторжения российских военных в Украину отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.

16 июня это решение было оспорено в Верховном суде РФ.

13 августа Верховный суд РФ признал законным указ Путина о засекречивании потерь армии в мирное время.

Иск подали российские политики, адвокаты, журналисты и правозащитники – Аркадий Бабченко, Владимир Воронов, Денис Востриков, Светлана Давыдова, Павел Каныгин, Руслан Карпук, Тимур Олевский, Иван Павлов, Григорий Пасько, Лев Шлосберг.

Ответчиком выступал Путин.