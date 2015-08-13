Верховный суд России признал законным указ Путина о засекречивании потерь в армии

Об этом сообщил корреспондент «Дождя» Тимур Олевский, один из заявителей, обратившихся с жалобой в суд, передает «Медуза».

Интересы заявителей представлял адвокат Иван Павлов. В обращении в Верховный суд он указывал, в частности, что в законе «О государственной тайне» в перечне секретной информации потери среди военных не упоминаются. Кроме того, этот закон не позволяет относить к гостайне сведения о чрезвычайных происшествиях, которые угрожают безопасности и здоровью граждан.

В ходе слушаний в Верховном суде стало известно, что с инициативой принятия такого указа выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Как сообщал УНИАН, 28 мая Путин на фоне вторжения российских военных в Украину отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.

16 июня это решение было обжаловано в Верховном суде РФ.

Российский адвокат Иван Павлов заявил, что Путин вышел за рамки своих полномочий.

Он подчеркнул, что согласно Конституции РФ, право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации может быть ограничено только на уровне федерального закона. В статье 5 закона «О государственной тайне» дан перечень сведений, подлежащих засекречуванню. Это, в частности, определенная информация из военной области - о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления, о планах строительства Вооруженных сил, о дислокации войск и тому подобное. Перечень, содержащийся в статье 5, является исчерпывающим. Потери личного состава в нем не упомянуты. При этом закон «О государственной тайне» не наделяет президента полномочиями по расширению перечня сведений, составляющих государственную тайну. А указ - это не закон, а подзаконный акт, и он не может устанавливать дополнительные ограничения, пояснил адвокат.