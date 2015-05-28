Путин засекретил потери среди военных в мирное время

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Лента.ру.

Тем же указом Путин отнес к секретным сведения о лицах, изучаемых спецслужбами и правоохранительными органами в интересах привлечения их к сотрудничеству на конфиденциальной основе по линии разведывательной, контрразведывательной или иной оперативно-розыскной деятельности.

Читайте такжеПод Дебальцево погибли 70 российских военных - доклад НемцоваРанее засекречивалась только информация о лицах, привлеченных или привлекавшихся к такому сотрудничеству.

Поправки внесены в указ президента РФ Бориса Ельцина номер 1203 от 30 ноября 1995 года "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне". Ранее гостайной в России считались сведения о потерях личного состава только во время военных действий.

Напомним, согласно материалам доклада российского оппозиционера Бориса Немцова, опубликованным после его убийства, все ключевые военные успехи пророссийских боевиков на Донбассе были обеспечены частями российской армии.

Согласно докладу, только в боях под Дебальцево в Донецкой области в январе-феврале 2015 года погибли 70 российских десантников, под Иловайском погибли около 150 российских солдат.

Также там утверждается, что вербовку, вооружение и переброску на Донбасс боевиков-"добровольцев" осуществляют российские власти.

О присутствии частей российской регулярной армии на востоке Украины неоднократно заявляли власти Украины, стран ЕС, США и в командовании НАТО. Россия все обвинения и доказательства отвергает, заявляя, что российские граждане, которые воюют в Украине, это добровольцы, которые уволились со службы в армии или взяли отпуск, и самостоятельно приобрели либо захватили оружие.

Согласно последним данным штаба АТО, обнародованным 23 мая, на оккупированных территориях Донбасса находятся около 8 860 российских военных.