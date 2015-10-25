Экзит-полл КИУ: На выборах в Харьковский горсовет за "Видродження" проголосовали 51,3% избирателей

На выборах депутатов Харьковского городского совета за партию "Видродження" проголосовали 51,3%, у Самопомочи" 16,4% голосов.

Таковы данные exit-poll, проведенного «Социальным мониторингом» по заказу Комитета избирателей Украины. Читайте такжеВторого тура на выборах мэра Харькова не будет: Кернес набирает 59,3% голосов согласно экзит-поллу КИУ За "Блок Петра Порошенко "Солидарность" отдали голоса 6,9% избирателей, за партию «Наш край» проголосовали 4,5%, за ВО «Батькивщина» - 3,4%, за Волонтерскую партию – 3,3% избирателей.

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