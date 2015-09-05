Порошенко: Россию надо лишить права вето в Совбезе ООН

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью "Голосу Америки". В частности, по мнению Порошенко, Россия может оставаться в Совбезе, однако она "должна быть лишена права вето в тех конфликтах, в которых она является участницей".

Читайте такжеПорошенко: "Нормандский формат" - это мощная проукраинская коалицияПрезидент Украины считает, что подобный шаг не только сделает механизмы Совбеза более эффективными, он вернет этим механизмам эффективность, поскольку сейчас Совбез просто блокируется и не в состоянии выполнять свою роль.

"У нас нет другой альтернативы. Если вы принимаете решение, которое может быть заблокировано Советом Безопасности, то должна быть альтернатива для поддержания безопасности в мире. Для нас это очень важно", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он напомнил, в частности, ветирование Россией в Совете Безопасности ООН инициативы о создании международного трибунала для расследования причин катастрофы рейса MH17 над оккупированным пророссийскими боевиками Донбассом.

В то же время Порошенко выразил надежду на создание соответствующего международного трибунала в ходе Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

"Я надеюсь. Было бы чрезвычайно несправедливо по отношению к 290 жертвам из разных стран всего мира ...это была террористическая атака. И мы вместе с представителями Нидерландов, Испании, Бельгии, Малайзии – всего мира – требуем ответственности за эту катастрофическую террористическую атаку. Весь мир имеет право знать, кто ответственен", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Я не знаю, случится ли это – я был бы счастлив, если бы это произошло на сессии Генеральной ассамблеи, или на следующий день, в любом случае процесс продолжится", - добавил президент Украины.