В Харькове за получение взятки взяли под стражу одного из руководителей райотдела милиции

В Харькове взяли под стражу начальника следственного отдела Волчанского райотдела милиции, которого подозревают в получении 60 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение Червонозаводской райсуд Харькова принял сегодня, 25 июля.

В прокуратуре отметили, что милиционеру также определен залог в размере 97 тыс. грн.

"Прокуратура настаивала на 1 млн грн. Будем подавать апелляцию", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 23 июля при получении взятки в сумме 60 тыс. грн задержали первого заместителя Волчанского райотдела милиции - начальника следственного отдела. Майор милиции требовал и получил 60 тыс. грн за непривлечение частного предпринимателя к уголовной ответственности.

Досудебное расследование проводится прокуратурой по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

По приказу начальника Харьковского облуправления милиции Анатолия Дмитриева все руководство Волчанского райотдела милиции уволено.