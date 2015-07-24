С начала года депутаты "провалили" две трети Коалиционного соглашения (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные анализа Комитета избирателей и Реанимационного пакета реформ.

Сообщается, что по состоянию на середину июля коалиция смогла выполнить лишь 39 из 118 положений соглашения, которые были запланированы на первое полугодие 2015-го.

Продуктивнее всего она проявила себя в секторе обороны (8 обещаний выполнено полностью, 2 – частично) и в судебной реформе (12 - полностью, 1 - частично).Но стоит отметить, что еще 13 положений парламентская коалиция выполнила частично.

Меньше всего реформ было проведено в инфраструктурном и транспортном секторах: только одно положение Соглашения выполнили частично.

Читайте такжеПарламентская коалиция сейчас находится в "состоянии развода" - КИУ

Как ранее сообщал УНИАН, лидер фракции партии "Блок Петра Порошенко" Луценко подчеркнул необходимость пересмотра коалиционного соглашения.

Он отметил, что “наш оптимизм при составлении коалиционного соглашения был неоправдан ни с точки зрения качества парламента, в который общество направило целых пять очень разных коалициантов, ни даже с точки зрения технологии, потому что такое количество законов, которые предусматривало коалиционное соглашение, даже технически не может быть принято через комитеты, через обсуждение”.

“Поэтому, конечно, нам придется пересмотреть коалиционное соглашение”, - сказал Луценко.