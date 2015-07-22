Парламентская коалиция сейчас находится в "суперкризисном" состоянии - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко сказал на форуме “Итоги работы второй сессии Верховной Рады VII созыва”.

“Честно говоря, коалиция сейчас находится в суперкризисном состоянии. Дошло до того, что никто не хочет быть координатором коалиции”, - отметил он.

Как известно, на сегодняшний день координатором коалиции является лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, который ранее заявил, что слагает с себя полномочия координатора. Следующая в очереди - Юлия Тимошенко.

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Луценко отметил, что “греческая болезнь популизма” все острее сказывается в работе коалиции.

По его словам, ради того, чтобы “выиграть дополнительных 10 сельсоветов на местных выборах, часто омрачается ответственность государственного деятеля”.

Луценко также подчеркнул необходимость пересмотра коалиционного соглашения.

Он отметил, что “наш оптимизм при составлении коалиционного соглашения был не оправдан ни с точки зрения качества парламента, в который общество направило пять очень разных коалициантов, ни даже с точки зрения технологии, потому что такое количество законов, которые предусматривало коалиционное соглашение, даже технически не может быть принято через комитеты, через обсуждение”.

“Поэтому, конечно, нам придется пересмотреть коалиционное соглашение”, - сказал Луценко.