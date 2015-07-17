Один из задержанных "скупщиков" голосов на 205 округе на Черниговщине был одноклассником главы ГУД - Филатов

Об этом нардеп написал в Facebook.

«Один из задержанных при раздаче денег на 205-м избирательном округе, а именно: Салдереев Рустам Абдулкеримович», - написал Филатов.

По его словам, Салдереев родился 20 мая, в 1984 году, он является жителем Киева. Имеет среднее образование и незаконченное высшее, находится в разводе. Сейчас задержанный временно не работает.

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Также Филатов добавил, что Салдереев «является одноклассником руководителя ДУС Президента Украины Сергея Березенко и сыном взорванного в 1999 году Абдулкерима Салдереева из банды Савлохова».

Один из задержанных при раздаче денег на 205-м избирательном округе, а именно:Салдерєєв Рустам Абдулкерімович... Posted by Borys Filatov on 17 Июль 2015 г.

Напомним, 16 июля, около 20 часов, в 205-м избирательном округе на Черниговщине, кандидат в народные депутаты Украины Геннадий Корбан, вместе со своей командой заблокировал автомобиль, в котором по его информации находятся скупщики голосов. Уже скоро вокруг автомобиля возник стихийный митинг.