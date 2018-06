В 205 округе на Черниговщине заблокирован автомобиль, из которого могли проводить подкуп избирателей, проходит массовый стихийный митинг (видео, фото)

Об этом сообщает pik.cn.ua.

По словам Корбана, в автомобиле (Toyota Camry, AA7111OM) находятся представители избирательного штаба Сергея Березенка, которые занимаются скупкой голосов под видом подписания социальных соглашений. Автобусы, в которых якобы и происходила скупка и подписания соглашений, с места происшествия уехали.

Два человека закрылись в автомобиле и отказываются выйти наружу.

Как отмечает на своей странице в Facebook журналист Светлана Крюкова, в настоящее время вокруг этого автомобиля решается ход выборов в этом округе.

По ее словам, в этом автомобиле может находиться оружие и деньги, которые штаб Березенко раздавал жителям города в экскурсионных автобусах.

«Много денег и много оружия. Штаб Корбана приехал взломать этот автомобиль. Штаб Березенко – защищать. Милиция бездействует. Если авто откроют и факты подтвердятся, ход выборов будет изменен», - отметила Крюкова

В свою очередь, народный депутат Борис Филатов в Facebook написал, что «люди блокируют автомобиль, в котором раздаются средства завхозом президента Украины».

Кроме того, Филатов отметил, что стихийный митинг проголосовал «вскрыть автомобиль агитаторов завхоза президента».

«В автомобиле уже шесть часов сидит четверо людей с деньгами, ведомостями и копиями паспортов. Возможно, оружие», - отметил Филатов.

По словам народного депутата, сейчас на месте событий находятся председатель Областного совета, а также руководство областного МВД и СБУ.

«Подручные Порошенко стягивают отовсюду титушек», - отмечает нардеп.