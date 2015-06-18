В Украине зарегистрировали партию "УКРОП"
15 июля 2015 года Министерство Юстиции Украины выдало свидетельство о регистрации политической партии «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».
Об этом сегодня сообщил один из лидеров партии, экс-вице-губернатор Днепропетровской облгосадминистрации, член наблюдательного совета «Фонда оборони країни» Геннадий Корбан.
«Теперь каждый патриот и человек, который готов защищать, оберегать и строить новую Украину имеет возможность присоединиться к нам», - заявил Корбан.
Читайте такжеКорбан добился возвращения днепропетровского военного госпиталя государству
Он так же проинформировал, что в ближайшее время будет проведен учредительный съезд и опубликованы программа, декларация и устав новой партии.
«В истории украинской политики открывается новая глава. Запомните этот день. Он может стать переломным для Украины и для тех, кому небезразлична судьба нашей страны", – заявил Геннадий Корбан.
Так же Корбан прокомментировал ситуацию с логотипом партии: «По поводу логотипа можете не переживать. Вопрос авторского права урегулирован» .