В Украине зарегистрировали партию "УКРОП"

Об этом сегодня сообщил один из лидеров партии, экс-вице-губернатор Днепропетровской облгосадминистрации, член наблюдательного совета «Фонда оборони країни» Геннадий Корбан.

«Теперь каждый патриот и человек, который готов защищать, оберегать и строить новую Украину имеет возможность присоединиться к нам», - заявил Корбан.

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Он так же проинформировал, что в ближайшее время будет проведен учредительный съезд и опубликованы программа, декларация и устав новой партии.

«В истории украинской политики открывается новая глава. Запомните этот день. Он может стать переломным для Украины и для тех, кому небезразлична судьба нашей страны", – заявил Геннадий Корбан.

Так же Корбан прокомментировал ситуацию с логотипом партии: «По поводу логотипа можете не переживать. Вопрос авторского права урегулирован» .