Корбан: Если в стране нет монополий - не нужна и деолигархизация
Корбан говорит, что люди привыкли воспринимать деолигархизацию как "раздевание или раскулачивание", хотя это не так.
Если в стране нет монополий, то ей не нужна деолигархизация.
Такое мнение в интервью газете Метро Плюс высказал экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан.
"Прежде чем говорить о влиянии олигархов, нужно говорить о влиянии монополий, в том числе политических. Если в стране нет монополий – не нужна и деолигархизация. Демонополизация в моем представлении – это правильный путь", - заявил он.
Корбан говорит, что люди привыкли воспринимать деолигархизацию как "раздевание или раскулачивание".
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"Отнять и поделить – в соответствии с пролетарским принципом. Между тем, во всех нормальных странах есть масса богатых людей, и они никому не мешают, а наоборот – увеличивают ВВП своей страны", - считает он.
Также Геннадий Корбан подчеркнул, что в парламенте на сегодняшний день ощущается дефицит конструктивных идей.
"А много ли в этом парламенте профессионалов? Людей, которые на практике знают тонкости государственного управления, функционирования финансовой системы и так далее?" - спрашивает он.
Экс-заместитель главы Днепропетровской ОГА уверен, что профессионалов в парламенте и в администрации президента критичное меньшинство.