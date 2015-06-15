Если в стране нет монополий, то ей не нужна деоли­гархизация.

Такое мнение в интервью газете Метро Плюс высказал экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан.

"Прежде чем говорить о влия­нии олигархов, нужно говорить о влиянии монопо­лий, в том числе политических. Если в стране нет монополий – не нужна и деоли­гархизация. Демонополиза­ция в моем пред­ставлении – это правильный путь", - заявил он.

Корбан говорит, что люди привыкли воспринимать де­олигархизацию как "раздевание или раскулачи­вание".

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"Отнять и поделить – в соответствии с пролетарским принципом. Между тем, во всех нормальных странах есть масса богатых людей, и они никому не мешают, а наоборот – увеличивают ВВП своей страны", - считает он.

Также Геннадий Корбан подчеркнул, что в парламенте на сегодняшний день ощущается дефицит конструктивных идей.

"А много ли в этом парламенте профессионалов? Людей, которые на практике знают тонкости госу­дарственного управления, функци­онирования финансовой системы и так далее?" - спрашивает он.

Экс-заместитель главы Днепропетровской ОГА уверен, что профессионалов в парламенте и в администрации президента критич­ное меньшинство.