В Нидерландах начинается судебный процесс по делу о сбитии MH17

Подсудимыми являются трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к завозу из РФ в Украину "Бука", который сбил авиалайнер.

В понедельник в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, начнутся первые слушания о сбитии Боинга-777 Малайзийских авиалиний.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подсудимыми являются трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к ввозу из РФ в Украину комплекса "Бук", сбившего авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию.

Один из россиян, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов, будет представлен на суде командой из двух нидерландских и одного российского защитника.

"Есть два обвинения. Первое - это убийство всех людей на борту MH17. Второе - действия, которые привели к катастрофе лайнера. Суд, если подтвердит обвинения, должен установить, кто был причастен к этому, кто принимал участие", - рассказала журналистам Мэрайя Кнайф, судья-секретарь суда, в котором будут происходить слушания.

Родственники погибших считают, что этот процесс и приговор в нем позволит привлечь к ответственности представителей российской политической и военной элиты, причастных к катастрофе авиалайнера.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

В международную следственную группу по расследованию катастрофы самолета вошли представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Справка УНИАН.Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.