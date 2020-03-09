В Нидерландах начинается судебный процесс по делу о сбитии MH17
В понедельник в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, начнутся первые слушания о сбитии Боинга-777 Малайзийских авиалиний.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Подсудимыми являются трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к ввозу из РФ в Украину комплекса "Бук", сбившего авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию.
Один из россиян, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов, будет представлен на суде командой из двух нидерландских и одного российского защитника.
"Есть два обвинения. Первое - это убийство всех людей на борту MH17. Второе - действия, которые привели к катастрофе лайнера. Суд, если подтвердит обвинения, должен установить, кто был причастен к этому, кто принимал участие", - рассказала журналистам Мэрайя Кнайф, судья-секретарь суда, в котором будут происходить слушания.
Родственники погибших считают, что этот процесс и приговор в нем позволит привлечь к ответственности представителей российской политической и военной элиты, причастных к катастрофе авиалайнера.
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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.
В международную следственную группу по расследованию катастрофы самолета вошли представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Справка УНИАН.Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".
Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.