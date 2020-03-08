Международную следственную группу от Украины по делу MH17 возглавил замгенпрокурора Мамедов

В Амстердаме 8 марта согласовали и утвердили обновленный список членов Совместной следственной группы.

В Амстердаме 8 марта согласовали и утвердили обновленный список членов Совместной следственной группы (JIT) от Украины. Ее возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в JIT вошли 4 представителя ведомства.

«Работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, продлили. В JIT входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии», - говорится в сообщении.

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«Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.