Новая редакция закона о местных выборах предусматривает, что украинцы определят порядок политиков в партии - Сыроид

Заместитель председателя ВР отметила, что местные выборы по пропорциональной системе с открытыми списками - это своеобразный тест на демократию.

Об этом в студии "5 канала" заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид. Согласно коалиционному соглашению, до 30 июня, парламент должен внести изменения в избирательное законодательство.

Читайте такжеПорошенко не смог назвать дату местных выборов на оккупированном Донбассе

"Новая редакция закона о выборах в местные советы, это один из очень критических тестов. Это надо быть готовым к тому, что не партийные лидеры, а люди будут определять, кто в итоге будет в органах местного самоуправления. Что такое открытый список, это означает что человек должен голосовать не только за партию, а он еще должен определить порядок людей в этой партии", - заявила заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроид.