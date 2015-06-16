Новая редакция закона о местных выборах предусматривает, что украинцы определят порядок политиков в партии - Сыроид

10:03, 16 июня 2015
Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады говорит, что надо быть готовым к тому, что не партийные лидеры, а люди будут определять, кто будет в органах местного самоуправления.

Сироїд каже, що ухвалення такого закону стане тестом / Фото УНІАН

Заместитель председателя ВР отметила, что местные выборы по пропорциональной системе с открытыми списками - это своеобразный тест на демократию.

Об этом в студии "5 канала" заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид. Согласно коалиционному соглашению, до 30 июня, парламент должен внести изменения в избирательное законодательство.

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"Новая редакция закона о выборах в местные советы, это один из очень критических тестов. Это надо быть готовым к тому, что не партийные лидеры, а люди будут определять, кто в итоге будет в органах местного самоуправления. Что такое открытый список, это означает что человек должен голосовать не только за партию, а он еще должен определить порядок людей в этой партии", - заявила заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроид.

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