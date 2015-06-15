В центре Донецка полтысячи человек вышли на митинг: "Прекратите войну!", "Уйдите все!" (видео)

На сход вышло около 500 человек, в основном, по словам собравшихся, это жители Киевского района, микрорайона «Октябрьский рынок», который соседствует с аэропортом, сообщает Новая газета.

Местные жители выкрикивают: «Прекратите войну!», «Верните нам жилье, у нас разбили дома!», «Уйдите все». Митинг начался в 150 метрах от здания администрации, но к 13:00 стал перемещаться под окна здания правительства.

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Общие требования — прекращение боевых действий: обстрелов, которые ведут боевики с территории микрорайона «Октябрьский рынок».

В информации отмечается, что жители обвиняют в обстрелах сепаратистов, которые своими действиями якобы вызывают ответный огонь украинских военных.

Сообщается, что реакция властей псевдореспублики на митинг пока не очень заметна. Видно "полицейских ДНР", которые подходят и проверяют документы у собравшихся, в том числе — у журналистов. Вид у них довольно растерянный.

Как сообщает издание, это первый масштабный митинг с антивоенной повесткой.

Собравшиеся перекрыли улицу Артема, главную в Донецке. Транспортное сообщение на улице прервано, образовалась очередь из вставших троллейбусов.

К протестующим из администрации выходил человек, который не захотел представиться. Он предложил пятерым представителям местных жителей встретиться с главарем "ДНР" Захарченко. Инициативную группу посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Позже, около 13:30 к протестующим приехал главарь боевиков Александр Захарченко и попытался успокоить людей. Сообщается, что главарь боевиков вышел к толпе на костылях в сопровождении автоматчиков.

Он заявил, что войну пока остановить не удастся. Ответом ему были возмущенные выкрики из толпы: «Войну надо остановить немедленно, либо предоставить жилье (тем, кто живет на линии фронта — Ред.)». На вопрос о том, когда начнут регулярно выплачивать пенсии, боевик ответил, что "правительство над этим работает"

Через некоторое время Александр Захарченко попросил собравшихся «отпустить его», сославшись на ранение.

Длинный кортеж из черных джипов «Ленд Круизер» и «мерседесов» на большой скорости увез его от администрации.

По состоянию на 14:00 люди стали расходиться. Остались не больше 30 человек.

Издание сообщает, что эти люди переключились с Захарченко на присутствующих на площади людей в военной форме.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне АТО ухудшается, боевики непрерывно обстреливают украинские позиции из тяжелого вооружения на ключевых участках фронта. Противник ведет целенаправленный огонь по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов, что приводит к разрушениям инфраструктуры, гибели и ранений мирных граждан.