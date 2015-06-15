Боевики беспрерывно обстреливают позиции сил АТО из тяжелого вооружения – Лысенко
Ситуация в зоне АТО ухудшается, боевики непрерывно обстреливают украинские позиции из тяжелого вооружения на ключевых участках фронта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Ситуация в зоне АТО ухудшается. На ключевых участках фронта обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения продолжаются практически непрерывно», - сказал он.
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Также, по словам Лысенко, противник ведет целенаправленный огонь по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов, что приводит к разрушениям инфраструктуры, гибели и ранений мирных граждан.
«Сохраняется негативная тенденция к расширению географии активных боевых действий - боевики открывают огонь на ранее относительно спокойных участках линии соприкосновения. При этом противник продолжает лживую пропагандистскую кампанию по дискредитации сил АТО с целью маскировки своей агрессии», - подчеркнул представитель АП.