Боевики беспрерывно обстреливают позиции сил АТО из тяжелого вооружения – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне АТО ухудшается. На ключевых участках фронта обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения продолжаются практически непрерывно», - сказал он.

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Также, по словам Лысенко, противник ведет целенаправленный огонь по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов, что приводит к разрушениям инфраструктуры, гибели и ранений мирных граждан.

«Сохраняется негативная тенденция к расширению географии активных боевых действий - боевики открывают огонь на ранее относительно спокойных участках линии соприкосновения. При этом противник продолжает лживую пропагандистскую кампанию по дискредитации сил АТО с целью маскировки своей агрессии», - подчеркнул представитель АП.