Лавров подтверждает слова Путина ”Украина - это даже не государство”

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ подтверждает информацию о том, что российский президент Владимир ПУТИН говорил с американским президентом Джорджем БУШЕМ о территории Украины.

Об этом С.ЛАВРОВ сказал сегодня в интервью российскому радио "Эхо Москвы".

"Президент ПУТИН и в Бухаресте, и на встрече в Сочи с БУШЕМ напомнил, как формировалась нынешняя Украина в ее сегодняшних границах", - сказал С.ЛАВРОВ, отвечая на вопрос, говорил ли В.ПУТИН о том, что, мол, "Украина – это не государство".

"Он (В.ПУТИН) напомнил о том, насколько противоречивые настроения в украинском обществе относительно членства в НАТО. Напомнил о том, насколько сложно идут процессы демократического развития Украины. Они, как и раньше, ищут модель – президентская республика или парламентско-президентская. Насколько сильны противодействия между западом и восточным, и южным регионами", - сказал С.ЛАВРОВ.

"Он обо всем этом напомнил и сказал, что все, что делается для искусственного, форсированного втягивания Украины в НАТО, не будет способствовать важнейшей задаче, которую мы считаем необходимой", - сказал он.

Такой задачей С.ЛАВРОВ назвал помощь Украине "сохранить свое единство и стать стабильным сильным государством, которое живет в мире со всеми своими соседями, которое взаимодействует и с НАТО, и с кем угодно, но таким образом, чтобы не создавать рисков и угроз для кого-то из своих других соседей".

Справка УНИАН. По данным газеты “Коммерсант”, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте В.ПУТИН в разговоре с Дж.БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может потерять целостность. Во время встречи в Сочи В.ПУТИН сказал Дж.БУШУ: “Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий - это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!".