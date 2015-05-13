Проект решения саммита в Риге самый мягкий за последние 6 лет и учитывает интересы России - СМИ

Тональность итоговой декларации саммита в Риге будет не самой низкой со времени существования Восточного партнерства, - сообщает Европейская правда со ссылкой на брюссельское издание Euobserver.

"Они (ЕС. – Ред.) хотят, чтобы мы были ближе к ЕС. Мы хотим сделать это на полноприводном BMW. А они говорят, что мы должны сделать это на старых "Жигулях" российского производства, чтобы не раздражать Кремль", – цитирует издание украинского дипломата.

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Дипломат считает, что ЕС не хватает видения будущего Восточного партнерства.

Проект декларации саммита в Риге, как отмечает издание, оказался даже слабее, чем тот, что был принят в Праге в 2009 году.

В частности, просьба Киева включить в декларацию пункт о признании европейских перспектив восточных партнеров, вероятнее всего, останется без ответа.

"Этот пункт является камнем преткновения для большинства государств-членов", – сказал изданию европейский дипломат.

Другой источник утверждает, что основным оппонентом формулировок относительно расширения является Германия.

"Все ключи находятся в Берлине. Именно поэтому глава МИД Латвии Рынкевичс на следующей неделе полетит туда, чтобы прийти к общим формулировкам. Однако до сих пор Германия стояла на позиции, не совпадающей с европейскими устремлениями стран Восточного партнерства", – сказал собеседник.

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Издание со ссылкой на украинских дипломатов отмечает, что аппетиты ЕС в отношении расширения ослабевают и из-за внутренней усталости, и частично "из-за российских возражений".

В декларации Рижского саммита будет подчеркнута важность трехсторонних консультаций ЕС-Украина-Россия относительно ЗСТ, хотя ни для кого не секрет, что Москва намеревается ослабить и отложить торговые меры. Именно Германия вынуждает Киев к такому формату консультаций, мотивируя это необходимостью обеспечить мирный процесс.

Кроме того, документ в определенной степени смягчит риторику в отношении России, в частности, в нем говорится об осуждении "незаконной аннексии Крыма", однако ничего не сказано о российских войсках на востоке Украины, хотя ранее в ЕС употребляли подобные формулировки.

Как сообщал УНИАН, Украина и Грузия ожидают от Рижского саммита «Восточного партнерства» 21-22 мая позитивного сигнала относительно введения безвизового режима с Европейским Союзом.