Профильный комитет рекомендует ВР принять 4 законопроекта по реформе правоохранительных органов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

В частности, речь идет о законопроектах "О национальной полиции", "Об органах внутренних дел", "О сервисных услугах и сервисных центрах МВД" и законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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Как отметил глава профильного комитета Андрей Кожемякин, эти законопроекты должны быть рассмотрены парламентом в пакете 19 или 20 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект о Национальной полиции.