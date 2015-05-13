В Раде зарегистрировали законопроект о Национальной полиции

Об этом сообщается на официальном портале парламента.

В настоящее время текст документа, имеющего регистрационный номер 2822, на сайте ВР не обнародован.

Читайте такжеСНБО решил ускорить разработку и принятие закона о национальной полиции

Как сообщал УНИАН, 6 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что рассчитывает на принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона "О Национальной полиции" на ближайшей пленарной неделе.

Яценюк подчеркнул, что для принятия закона необходима соответствующая политическая воля народных депутатов.

В конце апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в парламент переданы законопроекты по реформированию правоохранительных органов: «О Национальной полиции», «Об органах внутренних дел» и два законопроекта, посвященные изменениям правил дорожного движения и функционирования патрулей.