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В России предлагают Украине заключить соглашение для обмена осужденными

11:19, 08 сентября 2019
Политика
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Москалькова считает, что нужно заключить межгосударственное соглашение по удерживаемым лицам / УНИАН

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Украиной и РФ о прекращении уголовного преследования лиц на паритетных началах.

Об этом сказано в комментарии российского омбудсмена по поводу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, обнародованном на ее сайте.

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Москалькова отметила, что в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, «которые нуждаются в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу (по их освобождению)».

«Конечно же целесообразно в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и желают вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», - подчеркнула российский омбудсмен.

Также она считает, что важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, которые участвуют в процессах возвращение с целью недопущения их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию или наоборот, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

После прибытия освобожденных украинцев Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.

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