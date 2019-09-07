Самолет с украинскими моряками и политзаключенными приземлился в "Борисполе" (фото, видео)

Самолет встречают родственники моряков и политзаключенных.

Самолет с украинскими моряками и политзаключенными, вылетевший из Москвы, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, самолет встречают родственники моряков и политзаключенных.

WELCOME BACK HOME!

Putin’s hostage just landed in Ukraine.

I am glad for them and their families to be reunited - Despite the heavy price, the world paid to the aggressor for this to happen.

Another proof that diplomacy with Putin’s Russia is useless.#PutinAtWarpic.twitter.com/tLrnLYuxSW — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

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Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».