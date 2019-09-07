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Самолет с украинскими моряками и политзаключенными приземлился в "Борисполе" (фото, видео)

13:34, 07 сентября 2019
Политика
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Самолет уже в "Борисполе" / Скриншот

Как передает корреспондент УНИАН, самолет встречают родственники моряков и политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

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Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».

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Теги: #Украина#самолет#Россия#обмен пленнымипогода в Киеве