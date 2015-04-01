Порошенко призвал мировое сообщество способствовать выводу из Украины российских наемников
21:43, 01 апреля 2015Политика
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Из Украины должны быть выведены иностранные российские наемники: буряты, тунгусы, псковские десантники, другие, требующие самоопределения.
Порошенко призывает вывести с территорри Украины иностранные войска / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко призывает мировое сообщество способствовать выводу с территории Украины всех иностранных войск.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, которое обнародовано его пресс-службой.
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"Единственное, что мы просим, чтобы за пределы Украины были выведены иностранные войска и иностранные российские наемники: буряты, тунгусы, псковские десантники, другие, требующие самоопределения, чтобы их, наконец, мировое сообщество определило уже и отправило домой", - подчеркнул Порошенко.
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