Контактная группа договорилась о выводе всех иностранных войск из Украины
11:55, 12 февраля 2015Политика
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Президент Петр Порошенко заявил, что контактная группа договорилась о выводе иностранных войск с территории Украины.
REUTERS
Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.
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По его словам, украинские пограничники должны возобновить контроль над государственной границей до конца 2015 года.
"Контакная группа договорилась о выводе всех иностранных войск с территории Украины", - написал в своем "Твиттере" редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
ПОРОШЕНКО: КОНТАКТНАЯ ГРУППА ДОГОВОРИЛАСЬ О ВЫВОДЕ ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ - и это уже было в сентябре
— Alexey Venediktov (@aavst) February 12, 2015
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