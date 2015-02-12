Контактная группа договорилась о выводе всех иностранных войск из Украины

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.

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По его словам, украинские пограничники должны возобновить контроль над государственной границей до конца 2015 года.

"Контакная группа договорилась о выводе всех иностранных войск с территории Украины", - написал в своем "Твиттере" редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.