Контактная группа договорилась о выводе всех иностранных войск из Украины

11:55, 12 февраля 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко заявил, что контактная группа договорилась о выводе иностранных войск с территории Украины.

REUTERS

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.

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По его словам, украинские пограничники должны возобновить контроль над государственной границей до конца 2015 года. 

"Контакная группа договорилась о выводе всех иностранных войск с территории Украины", - написал в своем "Твиттере" редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

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