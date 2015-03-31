В Генштабе заявили, что выплатили бойцам АТО за уничтоженную технику боевиков уже 1 миллион гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.

"За уничтоженную, захваченную военную технику врага и успешное выполнение боевых задач украинским военнослужащим предусматривается выплата вознаграждений на сумму почти 15 млн грн. По состоянию на 31 марта уже выплачено более 1 млн. Выдано приказов на выплату денежного вознаграждения на сумму около 4 млн грн. В частности вознаграждение за успешное выполнение боевого задания и непосредственное участие в боевых действиях в ближайшее время получат около 800 военнослужащих ВСУ", - сказал Мазепа.

Читайте такжеЗа уничтожение военной техники противника бойцы АТО будут получать дополнительное вознаграждение

По его словам, всего на рассмотрение штаба АТО поступили документы на премирование за уничтожение 261 единицы вражеской техники, 78 выполненных боевых заданий и более 2 тыс. подтвержденных фактов непосредственного участия в боевых действиях.