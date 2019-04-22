В МИД Украины заверили, что международно-исковая работа против РФ не прекратится

Уже завтра в Гааге будет проходить встреча с российской стороной в формате "обмена мнениями", предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву.

Результаты президентских выборов в Украине не повлияют на работу дипломатов, которые работают над освобождением украинских моряков и ведут другие дела о нарушении Россией норм международного права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

"Этот пост я пишу для того, чтобы успокоить всех, а особенно тех, кто пишет, что международно-исковая работа исчезнет после выборов. Хочу заверить, что пока политики занимаются выборами, мы, дипломаты, продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушении Россией норм международного права, которые мы ведем в течение последних четырех лет", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

По ее словам, уже завтра в Гааге будет проходить встреча с российской стороной в формате "обмена мнениями", предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву.

Читайте такжеУкраина обратилась в Международный трибунал ООН из-за захваченных Россией украинских моряков

"Завтра (23 апреля) в Гааге обмен мнениями с РФ о том, как они нарушают иммунитет украинских военных кораблей и моряков, незаконно удерживают и проводят следственные действия, а также как мы видим возможное устранение этих нарушений морского права", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что требование Украины к РФ остается неизменным - устранить нарушение международного права и освободить наших моряков и корабли.

"Мы убеждены в незаконности действий РФ по отношению к нашим морякам и не собираемся как некоторые политические деятели, которые несомненно исходят не из интересов Украины и уповают на добрую волю Путина, ждать политической "милостыни" из Кремля. Поэтому продолжаем доказывать в судебном порядке нашу позицию о нарушении Россией иммунитета наших военных кораблей и моряков, гарантированного Конвенцией ООН по международному морскому праву", - отметила Зеркаль.

Она сообщила, что на 6-7 мая в Гамбурге предварительно запланированы слушания в Международном трибунале по морскому праву относительно требования Украины освободить моряков и корабли. Решение должно быть еще до конца мая.

3-7 июня в Гааге состоятся недельные слушания в Международном суде ООН о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. И уже на следующей неделе - 10-14 июня - там же в Гааге слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства.

"Если МИД РФ заговорил о "перезагрузке", то моя реакция на это проста - не надо слов, просто ликвидируйте собственные правонарушения и компенсируйте вред", - написали Зеркаль.

Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.