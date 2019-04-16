Климкин об иске против РФ в "морской" трибунал ООН: ждем решения уже через месяц

Глава МИД назвал намерение РФ продлить срок ареста украинских моряков "показным цинизмом".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация сознательно затягивает процесс освобождения украинских моряков, захваченных в плен в ноябре прошлого года.

Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.

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"Когда весь мир требует освободить украинских моряков, продолжать их арест - это даже не дерзость, это показной цинизм. Это полное пренебрежение всеми и всем. Уже почти пять месяцев Россия сознательно затягивает процесс. Неправомерность ее действий общепризнана. Все наши друзья и партнеры как один говорят о международном правонарушении, которое нужно устранить и освободить украинских моряков. Ни при каких обстоятельствах их не может судить российский суд", - подчеркнул Климкин.

В то же время, глава МИД заявил, что еще более неправомерным является содержание украинских моряков под стражей.

"Поведение РФ не должно остаться безнаказанным, для этого мы используем все имеющиеся международно-правовые механизмы. Нарушение норм морского права против украинских военных кораблей и членов их экипажа - предмет еще одного дела против РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву", - заявил он и напомнил, что сегодня Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

По словам министра, украинская сторона совместно с международной юридической группой работает над этим иском с момента захвата моряков. "Для того, чтобы обращение было эффективным, нужно было тщательно подготовить нашу юридическую позицию, чтобы исключить любые манипуляции со стороны РФ. А также пройти все предусмотренные юридические процедуры, без которых международный трибунал не мог бы начать свою работу", - заявил Климкин.

"Ждем решения через месяц. Международное право никто не игнорировать. Моряки должны быть освобождены немедленно - это наше требование к трибуналу в Гамбурге", - подытожил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Украинские моряки и суда должны немедленно вернуться в Украину.

17 апреля в Лефортовском райсуде Москвы будут рассматривать ходатайство российского следствия о продлении незаконного ареста военнопленных украинских моряков.