Дело "Спецтехноэкспорта": журналисты рассказали, как руководство предприятия незаконно вывело за рубеж $2 миллиона (видео)

В соглашении на модернизацию индийских военных самолетов появлялись странные посредники.

Руководство украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в концерн "Укроборонпром" и занимается импортом и экспортом вооружения, незаконно вывело за рубеж два миллиона долларов с контракта на 400 миллионов по модернизации индийских военных самолетов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В 2009 году Украина подписала крупнейший в истории контракт на модернизацию индийских военных самолетов, которые Индия закупила еще в Советском Союзе. Сумма контракта составила 400 миллионов долларов. Соглашение постепенно работало, однако обрастало удивительными дополнительными соглашениями на посреднические услуги.

Одним из таких посредников стал индиец Паван Кхабар. С ним Украина в 2009 году подписала соглашение на два миллиона долларов. Его компания - Global Consultants And Services зарегистрирована в Гонконге. И хотя в Индии посредничество в оборонке запрещено, в Украине в этом нет ничего удивительного. Через 5 лет новый менеджмент "Спецтехноэкспорта" эту сделку разрывает. А Служба безопасности Украины запрещает Павану Кхабару въезд в Украину. А 2 миллиона "Спецтехноэкспорт" перевел в компанию с созвучным названием, но которая расположена в Дубае. Сам Паван Кхабар говорить на камеру отказался, поскольку в Индии ему может грозить уголовное преследование.

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"По условиям контракта с Индией вообще было запрещено привлечение к исполнению настоящего контракта каких-либо посредников. И Минобороны подтверждает, что действительно было такое условие", - рассказали в прокуратуре.

Индийское посольство также официально ничего не прокомментировало ТСН, но было в курсе дела. В частности, в свое время оно посылало генпрокурору ноту протеста. А также сотрудничало с НАБУ, которое на тот момент уже открыло уголовное производство по факту того, что "Спецтехноэкспорт" передал два миллиона долларов не туда. Про это дело никто не вспоминал, пока в этом деле не пришли за руководством "Спецтехноэкспорта".

Во время суда прокурор заявил, что индийская сторона вообще опровергает участие любого посредника. Индия подписала прямой контракт со "Спецтехноэкспортом". А те уже привлекали сторонние компании. А компания из Дубая, куда были перечислены 2 миллиона долларов, вообще не фигурирует ни в одном соглашении.

Бывший руководитель "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул, который и разорвал соглашение с индийцем, во время судебного заседания заявил, что на момент его назначения большойй индийский контракт был под угрозой срыва.

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"Когда я начал работу на посту главы предприятия, контракт был сорван и не выполнялся уже в течение почти двух лет. Самолеты, которые должны были покинуть территорию Украины, еще в 2015 году стояли на ремонте", - рассказал он.

Суд всех фигурантов этого дела отпустил под залоги. Только бывший заместитель Барбула Владимир Муцинов остался под круглосуточным домашним арестом. По его словам, когда он 2014 года пришел в "Спецтехноэкспорт", индийский контракт почему-то выполняло не государственное предприятие "410 завод гражданской авиации", а три частных предприятия. Поэтому новый руководитель вернул все обратно на государственный завод.

"Источником претензий является то, что после прихода директора он перевел поставки от украинских частных компаний к государственному заводу "410 завод ГА". Возникали дополнительные соглашения, в частности, дополнительные соглашения с компаниями, которые оказывали дополнительные услуги - страхование перевозки, какие-то услуги по продвижению продукции, сопроводительные какие-то", - пояснил Муцинов.

Однако откуда взялась компания из Дубая, которая получила деньги, он не пояснил.

"Я не знаю, у нас есть куча организаций, которые могут это просто проверить", - подчеркнул он.

Так куда делись два миллиона долларов из крупного контракта на 400 миллионов – до сих пор неизвестно. И если таких дополнительных соглашений подписано более десяти, интересно, куда пошли остальные средства. Индийская сторона продолжает молчать, несмотря на то, что это международный скандал. НАБУ, в свою очередь, от комментариев воздерживается. Бывший и нынешний директоры "Спецтехноэкспорта" - также.