Адмирал-дезертир, который приказывал зачистить Майдан и бежал в Крым, требует от Украины пенсию

Бывший начальник Генерального штаба Украины адмирал Юрий Ильин требует от Минобороны выплатить ему материальную помощь. Об этом свидетельствует постановление Высшего административного суда от 16 февраля, пишут Наші гроші.

Юрий Ильин просит суд признать противоправной бездеятельность Минобороны относительно невыплаты причитающихся ему материальной помощи, денежного обеспечения и неназначения пенсии.

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Судебное заседание по этому делу состоится завтра, 25 февраля, в 13:00 в помещении Окружного административного суда города Киева.

Между тем Высший админсуд 16 февраля рассмотрел иск адмирала к президенту Украины с требованием обязать последнего издать указ об увольнении его с военной службы в запас по состоянию здоровья.

Как отметил суд, Ильин находится на военной службе. С ним был заключен контракт на период с 18 февраля 2014 года по 21 августа 2022 года.

28 февраля 2014 года и.о. президента Александр Турчинов уволил Ильина с должности начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ. При этом он остался в распоряжении министра обороны при Генштабе и на всех видах обеспечения.

В тот же день Ильин попросил направить его к Военно-медицинскому клиническому центру Крымского региона, куда он и отправился в начале марта. В результате врачи выдали ему заключение об ограниченной годности к военной службе по состоянию здоровья. Он подал в Минобороны рапорт об увольнении в запас, который был передан и.о. президента. Однако Администрация президента отказалась увольнять адмирала в запас, сославшись на невозможность таких действий в период проведения частичной мобилизации.

ВАСУ отказал адмиралу в удовлетворении его иска к президенту. Суд учел законодательные ограничения относительно увольнения военнослужащих, связанные в первую очередь с особым состоянием и во вторую - с мобилизацией как его составной частью.

В июле 2012 года Виктор Янукович назначил Юрия Ильина командующим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. 24 августа 2013 года Янукович присвоил Ильину звание адмирала.

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19 февраля 2014 года Янукович назначил Ильина начальником Генштаба. По данным СМИ, после назначения Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.

После увольнения с должности начальника Генштаба Ильин продолжал издавать приказы, считая и.о. президента Александра Турчинова нелегитимным.

В начале сентября прошлого года Генпрокуратура возбудила против Ильина уголовное производство по факту дезертирства.