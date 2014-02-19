Янукович назначил Ильина главнокомандующим ВСУ
19:50, 19 февраля 2014Политика
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Президент Виктор Янукович назначил Юрия Ильина начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Юрий Ильин / narodka.com.u
«Назначить адмирала Ильина Юрия Ивановича начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Украины», - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте главы государства.
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Как сообщал УНИАН, перед этим Янукович уволил Владимира Заману с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ, а Ильина - с должности командующего Военно-морских сил ВСУ.
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