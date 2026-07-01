На Львов надвигается непогода: синоптики предупредили об опасности 1 июля (инфографика)

Сегодня во Львовской области будут греметь грозы.

Во Львове сегодня, 1 июля, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"В городе Львове 1 июля грозы, днём шквалы 15–20 м/с, град", – говорится в прогнозе.

Также по Львовской области будут грозы, а днем – местами шквалы до 2 м/с и град.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

1 июля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, а днем местами град. Ветер 7–12 м/с, днем местами шквалы 15–20 м/с. Температура по области +31°...+36°, во Львове +33°...+35°.

В начале июля в Украине сохранится жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По её прогнозу, в первый день месяца температура воздуха в большинстве регионов составит +30...+35 градусов.

Существенных осадков не ожидается. Лишь в Закарпатье местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В Киеве 1 июля также будет солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется примерно до +33 градусов.

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