Звездный выпускной 'Оптимы' в Киеве: 4000 выпускников школы и колледжа

28 июня 2026 года в конгрессно-выставочном центре "Парковый" школа "Оптима" провела самое масштабное образовательное мероприятие года. В этом году "Оптиму" окончили почти 3700 одиннадцатиклассников. Вместе с ними выпускной праздновали 322 выпускника колледжа OPTIMA. Мероприятие собрало более 2500 гостей – выпускников, их семьи, учителей, преподавателей и команду "Оптимы".

Для дистанционной школы "Оптима" это уже десятый выпускной. Самой школе – одиннадцать лет. За это время "Оптима" превратилась из идеи о доступном качественном образовании в Украине в большое образовательное сообщество, объединяющее детей, студентов, родителей, педагогов и специалистов из разных уголков Украины и мира.

В этом году почти 3700 одиннадцатиклассников завершили обучение в школе "Оптима". За этой цифрой – тысячи личных историй, решений, побед и мечтаний. Для кого-то обучение в "Оптиме" длилось много лет, для кого-то – всего один учебный год. Но в этот вечер всех выпускников объединило общее событие – завершение важного этапа и начало новой истории успеха.

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Выпускной состоялся в одном из лучших мест Киева – КВЦ "Парковый". Праздник собрал более 2500 гостей: выпускников школы и колледжа, их семьи, учителей, преподавателей и команду "Оптимы". Это было мероприятие, посвященное поддержке, общим достижениям и гордости за тех, кто сделал важный шаг вперед.

Особым подарком для выпускников стало выступление певца DREVO. А DJ BRIAN придал вечеру драйва и энергии, чтобы финал школьной истории стал ярким началом новой истории успеха.

Отдельная часть мероприятия – выпуск колледжа OPTIMA. В этом году дипломы получили 322 выпускника и выпускницы. Это уже второй выпуск колледжа, важное событие для всего сообщества "Оптимы" и ещё один шаг в развитии современного образования.

Сегодня "Оптима" – это не только дистанционная школа. Это образовательная экосистема, которая сопровождает ребенка на разных этапах развития. Первые шаги в обучении маленькие "ОПТИМисты" делают в Optima Kids. Далее – дистанционная школа "Оптима", которую в этом году закончили тысячи выпускников. Следующий этап – дистанционный колледж OPTIMA. А для тех, кто стремится продолжить обучение, вскоре откроет возможности университет "Оптима".

Одним из самых трогательных моментов вечера стал выпускной вальс. Эту традицию ОПТИМисты заложили шесть лет назад. В этом году в проекте приняли участие 70 выпускников. Они готовились почти полгода, репетировали, несмотря на воздушные тревоги, обстрелы и отключения света. Движения отрабатывали в укрытиях, подземных переходах и везде, где была возможность безопасно собраться вместе.

Выпускной "Оптимы" стал событием, посвященным масштабу, силе сообщества и личным историям успеха. Этот праздник показал, что дистанционное образование – это не только технологии и удобный формат. Это люди, поддержка, свобода двигаться в собственном темпе.

"Оптима" поздравляет выпускников 2026 года и желает каждому смело двигаться вперёд, принимать решительные решения и помнить: сообщество "Оптимы" всегда рядом!