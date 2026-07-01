Российская Пенза под атакой дронов: на заводе вспыхнул пожар (видео)

Вероятно, инцидент произошел на предприятии "Научно-исследовательский институт физических измерений".

Ранним утром 1 июля российский город Пенза подвергся атаке беспилотников. Вероятно, их целью могло стать предприятие "Научно-исследовательский институт физических измерений".

По информации Telegram-канала Exilenova+, сначала местные жители сообщили, что был атакован якобы подшипниковый завод. Также появились кадры пожара.

Впоследствии канал со ссылкой на местные паблики добавил, что удар был нанесен по заводу "Маяк" – производителю радиоэлектронной аппаратуры и систем связи для российского военно-промышленного комплекса.

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Позже информационный ресурс уточнил, что в результате геолокации ракурсов стало известно, что в Пензе под ударом оказалось акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" – разработчик датчиков избыточного и абсолютного давления, линейного и углового перемещения для двигателей и гидропневматических систем, используемых для оснащения самолетов и вертолетов.

"Продукция также применяется для оснащения существующих и перспективных образцов вооружения и военной техники, в частности стратегического назначения (МБР "Булава", "Тополь-М", "Синева", ракетные комплексы "Искандер"). Входит в состав госкорпорации "Роскосмос", – пишет канал.

Отмечается, что в рамках кооперации по производству крылатых ракет Х-101, Х-59М2/Х-59М2А предприятие поставляет датчики давления ДАВ 085-1А16 для турбореактивных двигателей ТРДД-50А и ТРДД-50АТ; в рамках выполнения государственных контрактов на производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 является производителем и поставщиком датчиков и измерительных систем; в рамках сотрудничества по производству многоцелевых истребителей Су-57 поставляет датчики абсолютного давления ДАВ-096, системы индикации температуры и управления охлаждением колес СИТУОК-01, а также системы контроля параметров шасси СКПШ-01.

Также известно, что предприятие находится под санкциями США и Украины.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на регион. Однако, по его версии, обломки БПЛА повредили линии электропередач и упали на недостроенное здание.

"Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия", – написал он.

Украинские удары по РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Украина уничтожает центры спутниковой связи армии РФ. Силы обороны успешно атаковали уже два таких объекта – "Дубну" в Московской области и "Владимир" в Владимирской. Оба центра входят в состав государственной российской компании "Космическая связь" и обеспечивают российских военных спутниковым интернетом.

Аналитики Defence Express считают, что "речь идет о методичном целенаправленном подходе" по препятствованию функционированию систем спутниковой и дальнего космического связи РФ. При этом основной целью, по их мнению, является невозможность использования российских геостационарных спутников связи "Экспресс". Именно от них зависит предоставление услуг спутникового интернета.

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