Украина запускает с F-16 и NASAMS ракеты AIM-9X: сколько стоит один запуск

Контракт Raytheon на 1,1 млрд долларов позволяет оценить базовую цену ракеты AIM-9X, которая используется на самолетах F-16 и системах NASAMS в Украине.

США заключили контракт с Raytheon (RTX) на поставку ракет "воздух-воздух" AIM-9X, которые будут поставляться, в том числе, на экспорт в Украину. Киев запускает такие ракеты с истребителей F-16.

Как сообщает Defense Express, RTX получила контракт на 1,1 млрд долларов на производство почти 2000 ракет малой дальности "воздух–воздух" AIM-9X Block II/II+.

Контракт предусматривает производство 1 653 ракет AIM-9X-4 Block II и 336 ракет AIM-9X-5 Block II+. Поставки также будут включать комплектующие и запасные части. Производство будет сосредоточено преимущественно в США, однако часть компонентов будет изготавливаться в Германии и Канаде. Выполнение контракта запланировано до сентября 2029 года.

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По данным аналитических оценок издания, базовая цена одной ракеты в рамках этого производственного лота составляет около 557 тысяч долларов. Для сравнения: в других экспортных сделках цена существенно отличается из-за различной структуры контрактов. Так, в поставке для Дании стоимость одной ракеты оценивалась в 936 тысяч долларов с учетом оборудования и услуг. Для Литвы в другом соглашении ориентировочная "чистая" цена одной ракеты составляла около 474 тысяч долларов.

Разница в стоимости не является прямым отражением только цены самой ракеты, ведь контракты включают различные пакеты оборудования, обслуживания и логистики.

Ракеты AIM-9X используются как на истребителях F-16, так и в составе зенитно-ракетных систем NASAMS, которые применяются в Украине для перехвата воздушных целей, в частности дронов и крылатых ракет.

Несмотря на высокую точность и эффективность, эксперты отмечают, что использование таких ракет против дешевых целей, как дроны-камикадзе, остается экономически затратным, хотя иногда является необходимым с учетом боевой обстановки.

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Как сообщал УНИАН, Украина и шведская компания Saab заключили контракт на поставку 16 многоцелевых истребителей Gripen E. Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон, или примерно 2,54 миллиарда долларов.

По данным Saab, поставки новых Gripen E запланированы на 2029–2030 годы. В то же время президент Зеленский сообщил, что самолеты Gripen C/D, которые Швеция передаст Украине отдельно, должны начать поступать уже в начале 2027 года.

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