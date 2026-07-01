Как поддерживать нормальную работу суставов: составлен список из 6 полезных напитков

Некоторые продукты и ингредиенты также могут способствовать здоровью суставов, защищая ткани от воспаления и окислительного стресса.

Ваши суставы помогают вам двигаться с комфортом, но такие факторы, как воспаление и повседневный износ, могут постепенно влиять на хрящи и соединительные ткани, которые обеспечивают их бесперебойное функционирование, пишет Health.

Издание сообщило, что для сохранения здоровья суставов необходимо сочетание физической активности, достаточного потребления белка и общих здоровых привычек в образе жизни.

Arthritis Foundation отмечает, что некоторые продукты и ингредиенты также могут способствовать здоровью суставов, защищая ткани от воспаления и окислительного стресса.

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В статье говорится, что эти 6 напитков могут помочь поддерживать нормальную работу суставов, способствуя поддержанию здорового уровня воспаления в организме:

1. Зеленый чай

Как сообщает издание MDPI, зеленый чай хорошо известен своей пользой для здоровья сердца, здорового старения и снижения общего уровня воспаления в организме. Большинство этих полезных свойств обусловлено эпигаллокатехином галлатом (EGCG) – полифенолом, обладающим антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Эти противовоспалительные свойства также могут способствовать здоровью суставов. Хотя остеоартрит часто описывают как изнашивание суставов, воспаление играет важную роль в его прогрессировании. Исследования показывают, что EGCG может помочь противодействовать некоторым воспалительным процессам, связанным с остеоартритом.

2. Сок из кислых вишен

Кислые вишни являются источником антоцианов – антиоксидантов, придающих вишням красный цвет. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, что может уменьшить воспаление, связанное с болью в суставах и повреждением хрящей.

Одно небольшое исследование показало, что у людей с остеоартрозом коленного сустава, которые в течение четырех месяцев ежедневно употребляли большую кружку сока из кислых вишен, наблюдалось облегчение болевых симптомов и улучшение подвижности. Исследование также показало, что сок из кислых вишен снижал уровень определенных маркеров в крови, связанных с разрушением хрящей.

3. Молоко с куркумой или корицей

Куркумин – активное вещество куркумы – придает этой специи ярко-жёлтый цвет и известен своими противовоспалительными свойствами. Исследования, опубликованные в BMJ Journals, свидетельствуют о том, что куркумин может способствовать снижению уровня маркеров воспаления, связанных с дискомфортом в суставах и дегенерацией хрящей.

4. Гранатовый сок

Гранатовый сок известен своими полезными свойствами для здоровья сердца, а некоторые из тех же противовоспалительных соединений, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, могут также положительно влиять на суставы. Он содержит пуникалагины и антоцианы – два полифенола, которые могут способствовать снижению окислительного стресса и воспаления.

5. Смузи из черники и листовой зелени

Этот напиток содержит комплекс питательных веществ, которые могут благотворно повлиять на состояние ваших суставов. Черника содержит антоцианы, а также другие антиоксиданты и полифенолы, помогающие защищать клетки от окислительного стресса и воспаления. В одном небольшом исследовании, проведённом среди взрослых с остеоартрозом коленного сустава, ежедневное употребление порошка черники было связано с облегчением боли, уменьшением скованности и улучшением повседневной функциональности.

6. Йерба-мате

Йерба-мате – это традиционный чай из Южной Америки, содержащий антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут способствовать снижению уровня маркеров воспаления, связанных с определенными видами артрита, а также воспаления и боли в суставах.

Одно из исследований показало, что йерба-мате может способствовать снижению уровня С-реактивного белка (СРБ) – общего маркера воспаления – и интерлейкина-6 (ИЛ-6) – воспалительной сигнальной молекулы, участвующей в иммунном ответе.

Другие советы для здоровья суставов

Ранее УНИАН сообщал, что ревматологи перечислили 5 продуктов, которые вредят суставам, но люди едят их каждый день.

Также мы писали, что врач назвал три продукта, способных обеспечить суставы витаминами.

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