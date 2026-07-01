Укргидрометцентр предупредил о непогоде 1 июля: три области в опасности (карта)

На западе Украины на сегодняшний день объявлен I уровень опасности.

На 1 июля в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды, которая ожидается как минимум в трех областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днём 1 июля в Волынской, Львовской и Закарпатской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода 1 июля

В начале месяца в Украине будет преобладать небольшая облачность. Осадков не ожидается, только на крайнем западе страны днем пройдут кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Ветер будет 5–10 м/с. Температура +29°...+34°, на юго-западе страны местами сильная жара +35°...+38°.

В Киевской области также ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области +29°...+34°, в Киеве воздух прогреется до +31°...+33°.

Когда жара в Украине ослабнет – прогноз

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 2 июля температура должна снизиться на западе Украины. В следующие двое суток, 3 и 4 июля, похолодание уже коснется всей территории нашей страны.

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