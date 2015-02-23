Россия готовилась к уничтожению Украины и превращению ее в концлагерь для недовольных - СМИ

Тайная спецоперация российской ФСБ "Монолит" должна была сделать Украину российской провинцией. А сотни тысяч недовольных получили бы все шансы попасть в концлагерь. Факты свидетельствуют, что Россия готовилась к захвату Украины более десяти лет, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Когда смотришь на Кремль, Красную Площадь и мавзолей, когда видишь могилу Сталина, можно почувствовать это - медленное дыхание империи. Там, за этими стенами и охранниками, в кабинете Путина - лишь несколько книг. Это - исследование журнала Newsweek, который долго и по крупицам собирал информацию о библиотеке Путина, чтобы хотя бы немного понять его планы. Среди нескольких найденных журналистами книг нам интересна только одна - "Третья империя. Россия, которая должна быть", фантастический учебник истории 2054 года. Книга вышла в 2006-м, ее автор Михаил Юрьев подробно описал создание в Украине так называемой Донецко-Черноморской республики, куда для защиты вошел 80-тысячный контингент российской армии. Уже потом автор описывает, как российская империя захватила весь европейский континент и Гренландию и нанесла ядерный удар по Британии.

"В 2007 году уже началось оперативное оборудование украинской территории - закладки оружие и боеприпасов", - уточняет военный эксперт Алексей Арестович.

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"Первые задержания групп ФСБ фиксировались СБУ с 2008 года", - подчеркивает глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Предполагалось, что два флота могут столкнуться", - подчеркивает бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Война могла начаться еще осенью 2003-го. Тогда губернатор Краснодарского края якобы внезапно и самостоятельно решил строить до украинского отстрова Тузла специальную дамбу. Россияне неофициально рассматривали остров как собственную территорию с конца 1990-х. Мало кто знает, что для этого якобы экологического проекта россияне перебросили военную технику через полстраны, с далекого Севера. А на Таманском полуострове ждала команду мощная боевая группировка. До начала боевых действий оставались считанные часы. Но за 102 метра от украинской границы дамба замерла. Потому что украинское командование поставило Москве ультиматум.

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"Оно предложило Путину три варианта: уничтожить артиллерией плотину, бить по всей группировке на 25 километров, которая стоит от Тузлы, и нанести полноценный удар по всем войскам на Таманском полуострове. Это прошло мимо граждан, никто этого не знает", - говорит военный эксперт Алексей Арестович.

12 лет назад российские политики восприняли замирение в Керченском проливе, как временное поражение.

"Да забудь эту Тузлу нах*р! Я уже забыл, а вы все мучитесь. Мы сторонники жесткого сценария", - заявил в декабре 2003 года российский политик Владимир Жириновский.

Какой жесткий сценарий тогда готовила Россия? В 2003-м Жириновский обмолвился о существовании планов назначить на должность президента Украины абсолютно управляемую личность. Преемника нашли в Донецке.

"Дорогие соотечественники, спасибо вам, что вы пришли на выборы и отдали свой голос за будущего президента. За меня. Не надо говорить за меня?", - заявил тогда Виктор Янукович.

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Майдан 2004-го напугал Путина и заставил корректировать планы. В 2005 году Москва впервые испытывает риторику защиты русского языка и федерализации. И начинает строительство небывалой агентурной сети, которая должна была пронизать собой все слои украинского общества. Параллельно на Востоке Украины готовились диверсанты и тайники с оружием, деньгами и средствами связи.

2008-го произошла еще одна попытка втянуть Украину в военное противостояние - во время российско-грузинской войны.

"Предполагалось, что два флота могут столкнуться. Когда выезжал Черноморский флот в Грузии, предполагалось, что можно задействовать наши силы. И это была бы точка, которая привела бы к мощному столкновению. Но провели глубокие консультации, мы выступили за урегулирование ситуации через международные форматы и не вступать в военную конфронтацию, потому что это было бы начало большой войны", - говорит бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Все это скрывали от широкой общественности. Но российское телевидение неустанно готовило россиян к расширению империи. В интервью идеолог русского фашизма Александр Дугин уже в 2009 году говорит о необходимости разделить Украину по Днепру.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко говорит, что кроме руководителей силовиков с российским гражданством, были и до сих пор работают еще тысячи предателей Украины на всех уровнях властной вертикали, в правоохранительных органах, в бизнесе и образовании. Эта сеть предателей должна была навсегда превратить украинцев в малороссов.

"Имеем четкие доказательства спецоперации. Она называлась "Монолит". Четкая цель этой операции, и Янукович и другие руководители принимали в ней участие, для них цена вопроса - власть до 2020 года. Рассчитывались и областями и Крымом, и экономическими активами, и нашими недрами", - говорит Наливайченко.

Спецоперация "Монолит" предусматривала и военный сценарий. Россия собственными и подразделениями и подконтрольными силовиками готовилась подавить акции неповиновения во время выборов президента в 2015-м. Готовились превратить Украину в огромный концлагерь.

"Это была бы авторитарная, фашистская страна. Потому что у него другого выхода не было бы. Были бы сотни тысяч арестованных, переданных суду. Возможно, десятки тысяч убитых. Это была бы разруха. В этой ситуации это было бы полицейское, но фашистское государство", - говорит бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

И у нас, и за океаном отмечают, что экономический кризис в Украине наступил бы независимо от смены власти.

"Должен отметить, в Украине все равно был бы экономический кризис, даже, если бы Россия не вторглась в Украину. Даже вопрос не стоит. Янукович покинул страну в ужасном состоянии", - констатирует старший директор Института Маккейна (США) Дэвид Крамер.

Россия, которая планировала захватить Украину без боя, в очередной раз вынуждена корректировать собственные планы. Впрочем отказываться от Украины не собирается.