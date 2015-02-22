Шокин срочно направил в Харьков своего заместителя для координации расследования теракта

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«В воскресенье, 22 февраля, в городе Харькове во время шествия Марша Достоинства произошел взрыв, в результате которого двое участников мирной акции погибли и 9 были ранены. Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ст. 258 УК Украины - террористический акт», - говорится в сообщении.

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Следствие, согласно подследственности, поручено Службе безопасности Украины, отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13.20 в Харькове во время мирного шествия активистов Евромайдана и патриотически настроенных граждан произошел взрыв.