В Харькове во время марша единства произошел взрыв, есть жертвы (фото, видео)

13:44, 22 февраля 2015
Политика
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В Харькове во время марша единства произошел взрыв возле местного Палаца Спорта. Об этом с места события сообщают журналисты IT-Sector.

харьков / Сегодня

«Когда активисты выстраивались колонной, чтобы идти в направлении площади Свободы, произошел мощный взрыв. Шествие успело отойти буквально на 100 метров. На этот момент известно о двух погибших», - говорит журналистка.

Допис by Виктория Петрухина.

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Среди пострадавших - активисты, милиционеры, пишет Громадське.

На месте уже работают медики.

Прохожих просят не создавать толпу на месте взрыва.

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