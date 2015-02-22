В Харькове во время марша единства произошел взрыв, есть жертвы (фото, видео)
13:44, 22 февраля 2015Политика
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В Харькове во время марша единства произошел взрыв возле местного Палаца Спорта. Об этом с места события сообщают журналисты IT-Sector.
Фото: Сегодня
«Когда активисты выстраивались колонной, чтобы идти в направлении площади Свободы, произошел мощный взрыв. Шествие успело отойти буквально на 100 метров. На этот момент известно о двух погибших», - говорит журналистка.
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Среди пострадавших - активисты, милиционеры, пишет Громадське.
На месте уже работают медики.
Прохожих просят не создавать толпу на месте взрыва.
Attentat à Kharkiv : 2 morts et 10 blessés (bilan à confirmer). Photos via @tombreadleypic.twitter.com/WL3Xi3BlQd
— Paul Gypteau (@paulgypteau) February 22, 2015
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