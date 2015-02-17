Минобороны уже составило и передало США список необходимого вооружения - Бирюков

Министерство обороны уже составило и передало американской стороне список необходимой военной техники, заявил в эфире «5 канала» советник президента Украины Юрий Бирюков.

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"Переговоры ведутся постоянно. Переговоры ведутся и на уровне министра обороны Украины, мы отправили недавно в США уточненный список потребностей, обсуждался и первый транш в 350 миллионов долларов на 3 года, и возможен дополнительный миллиард. Американцы не говорят категорическое нет, они говорят, что сейчас не принято решение в Белом доме, но пока оно будет приниматься - давайте проработаем. Поэтому работа ведется. Речь идет и о бронетехнике, и о вооружении", - заявил Бирюков.

Ранее УНИАН сообщал, что в Конгресс США внесен законопроект, который позволит Обаме предоставить Украине оружие.